Nascondeva cocaina in cantina: denunciato dai Carabinieri

Basaluzzo – I Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per spaccio di stupefacenti un uomo di 34 anni residente a Basaluzzo che nascondeva cocaina nel seminterrato della sua abitazione. Gli uomini della Benemerita sono arrivati a lui dopo aver fermato e poi segnalato alla Prefettura un consumatore di cocaina trovato con 4 grammi di stupefacente a Capriata d’Orba. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati una bilancia con evidenti tracce di stupefacente e oltre 6.000 euro in contanti che l’uomo nascondeva in una scatola.