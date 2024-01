Palenzona rinuncia alla presidenza di Acri, il Club delle fondazioni bancarie, perché non ha più gli appoggi promessi

Torino – Il numero uno della Crt, Fabrizio Palenzona, ritira la sua candidatura al vertice dell’Acri, il club delle fondazioni bancarie, e spiana la strada alla nomina di Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo, entrambi accreditati da molte fonti come possibili successori di Francesco Profumo. La candidatura di Palenzona non ha raccolto il favore delle fondazioni di peso che decidono (ininfluente, a questo punto, quella della Fondazione Cral) come Compagnia e Cariplo, ora guidata da Azzone, il vice di Profumo in Acri. Certo è il ritiro di almeno due Fondazioni, oltre quello di Compagnia di San Paolo, anche quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, guidata da Ezio Raviola.