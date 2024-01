Se la “ex Ilva” non paga, Acos (Gestione Acqua) di Novi Ligure, che è un creditore, potrebbe fallire

Novi Ligure (Franco Traverso) – La situazione della “ex Ilva” – oggi Acciaierie d’Italia, che è alla canna del gas – se non arrivano i soldi per pagare i fornitori (circa mezzo milione di euro) potrebbe trasformarsi in tragedia. Ora che il divorzio tra Arcelor Mittal e Invitalia (i due soci dell’ex Ilva) è conclamato, cosa accadrà? L’era del colosso franco-indiano partecipe della siderurgia italiana si è formalmente chiusa lunedì a Palazzo Chigi col rifiuto dei francesi (sempre loro, solo loro), manifestato davanti al sottosegretario Mantovano e a 4 ministri, di sottoscrivere l’aumento di capitale da 320 milioni di euro, il minimo indispensabile per tenere accese le speranze di rilancio dell’acciaieria. Ormai è inevitabile che Acciaierie d’Italia finisca in amministrazione straordinaria, con un commissario, ritornando al momento in cui la crisi dell’Ilva è iniziata dopo il sequestro degli impianti, tolti alla famiglia Riva (per volere della Sinistra che anche per questo dovrà prima o poi rispondere agli italiani) in seguito all’ “Inchiesta Ambiente” voluta da quei fannulloni di ecologisti di sinistra. Iniziò il processo penale in primo grado ma ora siamo al redde rationem perché l’Appello inizierà ad aprile. L’esito è scontato perché a quel punto si ritroverebbero in amministrazione straordinaria sia la società ancora oggi proprietaria degli impianti e chi li gestisce. Un bel grattacapo. Al di là di qualsiasi ipotesi resta il fatto – e lo scriviamo noi che siamo liberali e sappiamo fare i conti – che alle porte c’è il fallimento. Ma un conto è fallire coi propri soldi, un conto – come in questo caso – è fallire coi soldi degli altri (gli italiani).

Su tutto questo incombe il rischio di una causa legale da parte di Mittal, che da mesi accampa pretese nei confronti di Invitalia, che ha già quantificato in un centinaio di milioni di euro. A dicembre i franco-indiani si erano presentati in assemblea con una memoria di 12 pagine che aveva tutto il sapore d’un preambolo delle possibili azioni legali. In tutto ciò si inserisce la grave situazione dei creditori che non vedranno un quattrino come Acos di Novi Ligure. Infatti se l’ex Ilva non paga le bollette ad Acos (un carrozzone nonché stipendificio del PD con ben 400 dipendenti incapaci che non danno i servizi in modo efficiente ai novesi), Gestione Acqua andrà subito in crisi di liquidità e fallirà, tenendo conto che l’ex Ilva deve ad Acos Gestione Acqua un arretrato di almeno 1,2 milioni di euro per le bollette dell’acqua non pagate.