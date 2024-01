Arrestati i ladri che hanno compiuto il furto a casa del comandante Bassani

Alessandria – È stata la Compagnia dei Carabinieri di Cuneo ad assicurare alla giustizia la banda di ladri che, secondo una prima ricostruzione piuttosto vaga diffusa da persone male informate, aveva saccheggiato la casa di Alberto Bassani Comandate della Polizia Locale di Alessandria che abita con la famiglia a Sant’Agata Fossili. Gli abiti del guardaroba, contrariamente a quanto appreso e scritto da noi alla fine del luglio scorso, non sono stati rubati, ma in un sacco sono finiti soldi e preziosi custoditi in cassaforte. I ladri sono professionisti del crimine, specializzati in furti in abitazione, soprattutto ville e case indipendenti, protagonisti di colpi messi a segno soprattutto nelle province di Cuneo e Alessandria, per un bottino di oltre 200.000 euro. Per loro sono scattate le manette che gli hanno messo ai polsi i Carabinieri del comando provinciale di Cuneo, per nove ordinanze di custodia cautelare, la maggior parte nei confronti di persone di etnia sinti, nell’ambito dell’operazione intitolata “Pater familias”. Le accuse sono di associazione per delinquere, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e falsificazione di targhe. Il capobanda sarebbe Cristiano Audisio, 43 anni, residente a Magliano Alpi. Con lui, in carcere sono finiti il figlio Luigi Mischa Audisio (23, di Carrù), Carlo Sacco (42, di Mondovì), Francesco Puliga (22, di Magliano Alpi) e il cubano Vladimir Diaz (33 anni, senza fissa dimora). Ai domiciliari sono finiti Federico Ferrua (27, di Vicoforte Mondovì), Devis De Colombi (47 anni) e Noemi Cartello (40 anni), questi ultimi due domiciliati al campo nomadi di Alba. Obbligo di dimora per Antonino Carnazza (41 anni, di Mondovì), che fungeva da prestanome per le auto di grossa cilindrata e potenza (tra cui un’Audi Q3 Rs da 400 cavalli), sempre con targhe clonate (187 sequestrate, 2 tedesche) utilizzate per raggiungere le case in assenza dei proprietari, rubare e poi fuggire.