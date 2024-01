Corto circuito amministrativo a Sant’Agata Fossili: lavori pubblici eseguiti dal sindaco (?)

Sant’Agata Fossili (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo scrivere ancora su Sant’Agata Fossili, un ridente paese sulla criniera appenninica, dove succedono cose strane (ricordiamo lo strano furto subito dal ex comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Alessandria un anno circa fa che lì risiede, le notizie di un’inchiesta giudiziaria nei confronti di alcuni operatori d’una Rsa lì insediata circa sei mesi fa, la presenza in domicilio coatto d’un importante spacciatore di sostanze vietate). Stavolta però ci sembra che il culmine dell’assurdo sia stato raggiunto in quanto è cosa rara che, per lavori pubblici indetti e appaltati da un Comune, il responsabile di quei lavori sia il sindaco stesso, in quanto ingegnere edile, tale ingegner Diego Camatti, quasi 55 anni, originario di Sesto San Giovanni (MI). Non stiamo accusando nessuno ovviamente (sarà senza dubbio tutto regolare fino a prova contraria), ma ci sembra per lo meno strano che un’opera pagata e appaltata da un Ente pubblico (soldi dei cittadini) abbia come responsabile dei lavori il committente. Sarà senza dubbio un incarico a titolo gratuito, per carità, ma com’è possibile che il controllato e il controllore siano la stessa persona? Quante parti in commedia può recitare un attore? Cosa sta succedendo in un paese all’apparenza tranquillo ma che sembra il mondo a rovescio di Alice? Il Maligno mi dice che Sant’Agata sia un paese molto legato a certa massoneria ma sicuramente non c’entra nulla e io non ci credo.

Ma io pago e mi auguro che qualcuno ci spieghi cosa succede.