Il velo di zucchero rosa sui Pandoro che ha incastrato anche Alessandra Balocco

Milano – Non c’è solo Chiara Ferragni nel registro degli indagati per quanto riguarda l’inchiesta sui Pandoro Balocco. Dovrà rispondere di truffa aggravata anche la presidente e amministratrice delegata dell’azienda dolciaria di Fossano Alessandra Balocco (nel fotomontaggio con Ferragni) che è a capo dell’azienda famigliare dal 2022. Insieme alla Ferragni è al centro delle indagini della Procura di Milano per la campagna promozionale di Natale del “Pink Christmas”, ovvero il pandoro dallo zucchero a velo rosa. Durante la pubblicità del pandoro si era lasciato intendere che acquistandolo i clienti avrebbero potuto sostenere la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario all’ospedale Regina Margherita di Torino. Invece – stando ai primi accertamenti degli inquirenti – il compenso solidale sarebbe già stato deciso in precedenza e versato all’ospedale. A convincere la Procura ad aprire un fascicolo con indagate le due donne per truffa aggravata continuata sono state le e-mail scambiate tra di loro. Si sta considerando la parte “aggravata” del reato per la minorata difesa dei consumatori per una truffa commessa col sistema informatico.