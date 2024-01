La Guardia di Finanza scopre un’associazione di promozione sociale che gestiva in nero un ristorante

Tortona – Il Gruppo Provinciale della Guardia di Finanza di Alessandria ha scoperto che un’associazione di promozione sociale operava da cinque anni come un vero e proprio ristorante, senza dichiarare guadagni per oltre 1.5 milioni di euro, senza versare l’Iva per ulteriori 150.000 euro. Dalle indagini, iniziate lo scorso settembre, è anche emerso che all’interno dell’associazione lavoravano sette persone “in nero”. Indagati sono i responsabili della falsa associazione che devono rispondere di evasione fiscale, violazione delle norme a tutela dei lavoratori, truffa aggravata e continuata.