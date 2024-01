Pallacanestro Coppa Campioni – Finisce l’avventura internazionale della Bertram Derthona

Istanbul – Si chiude a Istanbul la prima partecipazione della Bertram Tortona a una coppa europea. Il club piemontese perde 95-89 a Istanbul contro il blasonato Galatasaray in gara 2 del Play-in di Champions League, e non riesce nell’impresa di tenere aperta la serie, dopo il ko interno per 91-90 in gara 1. Un risultato che lascia un po’ di amarezza alla squadra di coach De Raffaele, soprattutto per aver pescato un avversario di questa caratura e così esperto dopo una prima fase perfetta, con 5 vinte ed una sola persa, e io secondo posto nel girone H solamente per la differenza punti con Murcia, prima. Obbligata a vincere per restare in corsa dopo lo scivolone di gara 1, Tortona inizia male invece, chiude il primo periodo sotto 26-12 e da lì l’impresa si complica ancora di più. Sotto 72-56 al 30’, -16, la Bertram Tortona costruisce una rimonta nell’ultimo periodo; segna 33 punti in 10’, ma non va oltre il -8 e così deve alzare bandiera bianca.

Galatasaray – Bertram Derthona 95-89

Galatasaray: Bost 14, Kabaca 15, Prepelic 23, Walden 12, Yeboah 7, Geyik, Halilovic 5, Koksal, Mccormack 6, Radebaugh 13, Tuncer, Vatan. All. Mitrovic

Bertram Derthona Tortona: Candi 3, Errica, Severini 8, Strautins 13, Weems 6, Baldasso 9, Noua, Obasohan 12, Radosevic 9, Ross 21, Thomas 3, Zerini 5. All. De Raffaele