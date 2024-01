Spinetta Marengo – È di un ferito non grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamane verso le 8.30 lungo la SS10 a Spinetta Marengo, in direzione Novi Ligure all’incrocio di Via Gambalera, forse per una mancata precedenza. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale che ha raccolto gli elementi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. La viabilità è stata ripristinata in tempi brevi.