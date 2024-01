All’alba ladri di frutta rubano 1.200 euro di prodotti e 270 euro dalla cassa

Alessandria – Ieri all’alba quinto furto in tre mesi al Paradiso della Frutta di Via Marengo 123 dove un ladro incappucciato – per cui le immagini delle telecamere di sorveglianza non ne consentono l’identificazione – è avvenuto l’ultimo episodio nel negozio di via Marengo 123. Il ladro avrebbe stordito con uno spray anestetico un dipendente che stava lavorando per sistemare le cassette di frutta sugli scaffali e in mezzora, evidentemente con un complice, ha sottratto circa 1.200 euro di prodotti alimentari, oltre a 270 euro dalla cassa. Il colpo è stato compiuto prima delle sei. Sul posto è intervenuta la Polizia.