Da Anaste Piemonte – Anziani e fragili: servizi a rischio

Forte allarme delle associazioni che rappresentano il settore della Sanità del socio-assistenziale e degli utenti in Piemonte. Il sistema dei servizi alla persona assicurato dal settore dell’assistenza socio-sanitaria piemontese è a rischio. Lo dicono le principali associazioni del Piemonte rappresentanti degli enti erogatori della sanità e le associazioni rappresentanti degli utenti, costituiti in coordinamento, che chiedono alla Regione l’adozione di un provvedimento normativo entro il 29 febbraio 2024 che adegui le tariffe, a far data da inizio anno. La richiesta, condivisa e sottoscritta da tutte le associazioni, nasce in considerazione dell’aumento speculativo dei costi energetici e degli altri beni di consumo, dell’aumento del costo del denaro e di quello del costo del lavoro derivante dal recupero del potere d’acquisto che interesserà i prossimi rinnovi contrattuali. Si tratta di una condizione che, nel suo complesso, rischia di compromettere la continuità e la qualità del servizio e l’intero sistema del welfare regionale. Tutte le associazioni affermano che, in assenza di un adeguamento delle tariffe che recuperi almeno gli aumenti finora rimasti interamente sulle spalle dei soli operatori, verranno pericolosamente compromesse la stabilità, la sicurezza, il livello qualitativo dei servizi quale obiettivo primario, nonché la continuità dei servizi alle persone del sistema del welfare piemontese con particolare riferimento alle principali fragilità, anziani non autosufficienti, disabilità, salute mentale, minori e dipendenze.

AGCI PIEMONTE Giuseppe D’Anna

AGESPI PIEMONTE Roberto Tribuno

AGIDAE PIEMONTE Suor Albina Bertone

ANASTE PIEMONTE Michele Assandri

ANFFAS PIEMONTE Giancarlo D’Errico

ANSDIPP PIEMONTE Andrea Manini

ARIA PIEMONTE Paola Garbella

ASSOCIAZIONE CUNEESE CASE DI RIPOSO Silvio Invernelli

CEAPI Chiara Magrini

CONFAPI SANITÀ PIEMONTE Michele Colaci

CONFCOMMERCIO SALUTE, SANITÀ E CURA Paolo Ballerini

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE – FEDERAZIONE SANITÀ Mario Sacco

CONFCOOPERATIVE – FEDERSOLIDARIETÀ Enrico Pesce

CONFINDUSTRIA SANITÁ PIEMONTE Paolo Spolaore

DIACONIA VALDESE Daniele Massa

FENASCOP PIEMONTE Cristiana Meroni

LEGACOOP PIEMONTE Barbara Daniele

UNEBA PIEMONTE Amedeo Prevet