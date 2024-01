Disastro Inps: pluripregiudicato percepiva il reddito di cittadinanza

Vercelli – Mentre l’Inps regala soldi dei contribuenti a pregiudicati e immigrati irregolari, i nostri anziani fanno fatica a ottenere la pensione sociale che è una miseria. Martedì scorso la Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli a carico di un pregiudicato italiano di 35 anni, condannato in via definitiva alla pena della reclusione di quattro anni e tre mesi, che percepiva il reddito di cittadinanza. L’uomo è finito in carcere. E chi gli ha regalato i soldi dei contribuenti dove finirà? Sotto, pubblichiamo lo scandaloso diniego dell’Inps a un anziano italiano che chiedeva la pensione sociale.