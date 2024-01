Pallacanestro Serie B – la Junior Libertas Casale espugna il PalaCamagna

Tortona – Il Gulliver Supermercati Derthona perde il derby-scontro diretto di Serie B Interregionale. Nella sfida tra le uniche due compagini della provincia alessandrina della quarta serie nazionale la Junior Libertas Casale espugna il PalaCamagna per 66-55 e stacca al terzo posto della classifica i Bianconeri, nella sfida valida per la sedicesima giornata della Divisione A Nord-Ovest. Il Gulliver è così costretto a incassare la settima sconfitta in 16 gare e a vedere scappare di due lunghezze in classifica gli avversari, forti pure del 2-0 nello scontro diretto. In attesa del completamento del turno, per i ragazzi di Luca Ansaloni resta comunque un bel quarto posto che li tiene in bilico tra Play-in Gold e Play-in Silver, ovvero in piena corsa per lottare per una posizione-playoff anche nella seconda fase a gironi del torneo. La prossima settimana doppio turno per Josovic e compagni, attesi mercoledì 17 alle ore 20:30 sul campo del Magic Oleggio Basket e venerdì 19 alle ore 20:45 al PalaCamagna per la sfida contro Collegno Basket.

Gulliver Supermercati Derthona Tortona – Junior Libertas Casale Monferrato 55-66 (15-15, 30-35, 44-54)

Derthona: Baldi 10, Farias 2, Bresciani ne, Tambwe 11 (15 rb, 23 val), Errica 8 (4 ast), Korlatovic, Diodati (7 rb), Fonio Fracchia ne, W. Bellinaso, Moro ne, Conte 8 (4 ast), Josovic 16 (7 rb, 8 falli sub). All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Censurini.

Junior Libertas: Giacomelli 7, De Ros 10, Milano ne, Sirchia 11, Avonto 8, Raiteri 5, Dimitrov 10, Cappello, Boeri 3, Galluzzo, Rosso 12. All. Arioli.