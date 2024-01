Picchia la moglie che sviene nell’androne del palazzo: arrestato

Alessandria – È stato arrestato dai Carabinieri l’uomo residente con la famiglia in Via Caselli che aveva malmenato la moglie poi svenuta nell’androne del palazzo in cui vive con la famiglia. A dare l’allarme alcuni inquilini mentre la figlia di 12 anni, non sapendo l’italiano, ha spiegato ai Carabinieri giunti sul posto cos’era successo aiutandosi con un traduttore simultaneo Google installato nel suo smartphone.

L’uomo, un ucraino di 40 anni, si era allontanato dopo il fatto, ma è stato rintracciato nella mattinata di venerdì 5 gennaio, arrestato dagli uomini della Benemerita e allontanato da casa grazie a un’ordinanza del magistrato. I fatti si sono verificati nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio. Quando sono arrivati i militari, avvertiti da un condomino, c’era la moglie aggredita, una donna di 33 anni, svenuta nell’androne del palazzo con una lesione all’occhio. Sul posto s’è portata un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata al pronto soccorso dove è stata medicata. L’uomo ora deve rispondere di maltrattamenti e lesioni. Lunedì 8 gennaio scorso il Gip ha convalidato il provvedimento disponendo il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli.