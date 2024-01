Calcio Serie D – I Leoncelli tornano a ruggire

Tortona – Derthona ritrova finalmente la vittoria e lo fa superando di misura 1-0 al Fausto Coppi la Sanremese. Tre punti pesantissimi per la squadra di mister Fabrizio Daidola che si portano così a quota 25 punti, mentre i matuziani rimangono fermi a quota 22. A decidere l’incontro la rete messa a segno da Amaradio nella ripresa. Allo stadio Fausto Coppi di Tortona di fronte Derthona e Sanremese nell’anticipo della seconda di ritorno. Entrambe le squadre, appaiate a quota 22 insieme al Pinerolo, cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona play out. Mister Gori recupera dopo la squalifica Gagliardi e Larotonda e lancia dal primo minuto in attacco Spatari al fianco di Vassallo. Di Fino preferito ancora a Biagini sulla corsia di destra. Out Maglione, panchina per Ibe e Gatto, tribuna per Rocco e Conti. Finisce 1-0 per il Derthona che conquista tre punti importanti e torna al successo dopo tre mesi di digiuno. La Sanremese cade dopo due vittorie consecutive e resta in zona play out. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, i matuziani ospiteranno al Comunale la Vogherese.

Derthona FBC 1908 – Sanremese Calcio 1 – 0

Derthona Fbc 1908: R. Sattanino, A. Lacava (41′ st), F. Karkalis, A. Rossi, M. Toniato, L. Tambussi, M. Saccà (34′ st), M. Marchetti, E. Tiganj (43′ st), Z. Manasiev (35′ st), L. Amaradio. In panchina: A. Ciquera, A. Daffonchio (41′ st), G. Vultaggio, I. Dall’Olio, A. Barisone, M. Schirone, G. Robotti (35′ st), F. Strada (34′ st), S. Gueye (43′ st). All: Daidola.

Sanremese Calcio: O. Bohli, D. Salto Lomba, S. Bregliano, L. Bechini (31′ st), G. Gagliardi, M. Di Fino (3′ st), D. Lordkipanidze, A. Cesari (41′ st), D. Larotonda (8′ st), M. Vassallo, A. Spatari (8′ st). In panchina: M. Ferro, O. Nenci, C. Ibe (8′ st), S. Farrauto, A. Santanocito, R. Pietrelli (8′ st), A. Biagini (3′ st), T. Camerino (41′ st), L. Gatto (31′ st). All: Gori.

Gol: 14′ st L. Amaradio (D)