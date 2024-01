Cane da caccia ferito e malnutrito sequestrato e salvato dalle guardie zoofile

Lu Monferrato – Ferita e malnutrita, una cagnolina da caccia è stata salvata dalle Guardie Zoofile Gepa che l’hanno portata via dal recinto nel bosco di Lu Monferrato dove viveva in un box al freddo insieme a due cani da tartufo e ad altri due cani da caccia. Le Guardie sono intervenute sul posto con un veterinario dell’Asl, ed è così scattato il sequestro e il trasferimento in canile per tutte le cure del caso. Il detentore dell’animale è stato sanzionato anche per le condizioni igieniche dei box. Inoltre deve anche rispondere di mancata registrazione dell’animale sequestrato, che è risultato intestato a un cittadino di Parma, e tutt’e due rischiano ora una denuncia per maltrattamento. Anche gli altri cani saranno sequestrati e messi in salvo.