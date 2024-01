Dal MCL – al Congresso regionale di Torino, eletti Conte e Mazzoni, incarichi a Cristiano e Conti

Dopo la celebrazione dei Congressi Provinciali, il Movimento Cristiano Lavoratori ha svolto il suo Congresso regionale a cui hanno partecipato i delegati delle varie province piemontesi. La delegazione alessandrina era composta dal Presidente provinciale Piercarlo Fabbio (foto a sinistra), dai delegati Marco Mazzoni ed Alfonso Conte, nonché da Roberto Cristiano, amministratore del MCL Alessandria (foto a destra). Assente per impegni il delegato Efrem Bovo. L’Assemblea si è svolta nel pomeriggio del 12 gennaio presso l’Hotel Residence Centro di Torino, situato in corso Inghilterra. Vivo il dibattito a cui ha portato la voce del movimento di Alessandria il Presidente Fabbio. Unitaria la lista del Consiglio regionale, che porterà alla rielezione a Presidente regionale di Marco Margrita, quando il Consiglio verrà convocato, subito prima del Congresso Nazionale fissato a Roma per i primi tre giorni di febbraio. Per quanto riguarda Alessandria, sono stati eletti consiglieri regionali Marco Mazzoni e Alfonso Conte. Incarichi di prestigio a Roberto Cristiano, revisore dei conti regionale del Movimento, e per Emiliana Conti, componente dell’organo della magistratura interna, il collegio dei probiviri. A tutti loro l’augurio di buon lavoro, unito alle felicitazioni per i nuovi incarichi Le nuove responsabilità all’interno del Movimento si aggiungono al traguardo raggiunto dai giovani MCL di Alessandria. Nell’Assemblea del dicembre scorso, infatti, è stato eletto nell’esecutivo nazionale dei giovani MCL, l’alessandrino Francesco Paolo Pepe. Anche a lui gli auguri di buon lavoro. Nella foto 1 (da sinistra). I neo consiglieri regionali MCL: Marco Mazzoni e Alfonso Conte. A seguire il revisore del conto regionale: Roberto Cristiano Foto 2: Un momento del Congresso regionale MCL: Piercarlo Fabbio interviene nel dibattito (Foto Roberto Cristiano), accanto alla Presidenza (da sinistra): Guglielmo Borri, presidente; Daniela Squeo, segretaria; Marco Margrita, Presidente regionale.