L’Alessandria perde di nuovo e resta all’inferno

Alessandria – Terza sconfitta consecutiva per i Grigi che soccombono davanti al loro pbblico per un gol segnato al 75? da Cusumano su rigore. Se dietro c’è Liverani che, a parte il rigore, fa buona guardia, davanti c’è poco se si escludono alcuni tentativi di Gazoul e Anatriello. Un centrocampo debole non ha filtrato le incursioni dei Veneti. Dopo u inizio che ha fatto ben sperare con Nichetti e Cusumano, sono gli ospiti a prendere in mano la partita. Nella ripresa entra Mastalli al posto di Sepe. Grigi vicini al gol con Mastalli al 51’ la cui conclusione è deviata ma raccoglie Gazoul che fallisce il gol. Il Verona torna in cattedra e al 74’ Liverani in uscita atterra in area Casarotto: rigore trasformato in gol al 75’ dallo stesso Casarotto.

Alessandria Calcio – Virtus Verona 0-1

Alessandria: Liverani; Ciancio, Rota, Cusumano (81′ Gega); Pellegrini, Sepe (46′ Mastalli), Nichetti, Foresta, Rossi; Gazoul (81′ Nunzella), Mangni (73′ Anatriello). In panchina: Spurio, Pellitteri, Parrinello, Salomon, Ndir, Gueli, Ercolani, Molinaro, Vaughn. Allenatore: Marco Banchini.

Virtus Verona: Voltan; Ruggero, Cabianca, Mazzolo; Daffara, Faedo, Zarpellon (70′ Nalini), Metlika, Demirovic (70’ Mehic); Gomez (80′ Ceter), Casarotto (80′ Begheldo). In panchina: Zecchin, Sibi, Ntube, Zigoni, Toffanin, Lodovici, Vesentini, Menato, Ambrosi, Danti. Allenatore: Luigi Fresco.

Gol: Casarotto (VV) al 75′ su rigore

Arbitro: Cavaliere di Paola.