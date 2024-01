Non denuncia la nascita di tartarughe ed è sanzionalo dai Carabinieri

Alessandria – Non ha denunciato la nascita in cattività di otto tartarughine e ora dovrà pagare una sanzione amministrativa di 670 euro, contestata dai Carabinieri del Cites di Alessandria. La testuggine di terra o testuggine di Hermann è un rettile appartenente all’ordine delle testuggini e la legge infatti prevede la denuncia della nascita essendo una specie protetta. Di piccola taglia con macchie chiare sul carapace. Peso intorno ai 400 g, presente in quote collinari fino a 600 m s.l.m. La femmina raggiunge i 15 centimetri di lunghezza, mentre il maschio 13.