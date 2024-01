Pallavolo Femminile Serie B2 – Netta vittoria dell’Alessandria sul Florens

Alessandria – Era in programma il big match e big match è stato. Affrontato da squadra matura e di carattere, così dirà Coach Ruscigni nell’intervista post partita. Già, in un PalaCima sold out, davanti al sindaco Giorgio Abonante e l’assessora allo sport Vittoria Oneto, Acrobatica supera la prima in classifica Florens con un netto 3-0 (25-22; 25-22; 25-23) e ora comanda la classifica di B2.

L’intensità della gara si percepisce già dai primi scambi : Vigevano che prova ad allungare, ma Alessandria che risponde, con un equilibrio che si mantiene fino al 9 pari. Le padrone di casa cominciano a portarsi avanti di qualche punto fino al +4 (18-14); le ospiti recuperano fino al 18-16. Acrobatica allunga nuovamente e si porta sul 24-20. Florens riesce ad annullare i primi due set point, ma poi Alessandria chiude la prima frazione 25-22.

Secondo set lottato punto a punto, con distacchi minimi di un paio di punti. Questo equilibrio rimane invariato fino al 19 pari, poi break Alessandria che si porta sul 24-21. Tre set point per portarsi sul 2-0. Il primo è annullato da Vigevano, ma al secondo tentativo Soriani e compagne chiudono la seconda frazione sul 25-22.

Anche il terzo set è molto combattuto: si gioca punto a punto fino all’8 pari. Poi Florens prova ad accelerare e si porta prima sul 13-8 e poi sul 14-9. Dopo il time-out chiesto da Coach Ruscigni, Acrobatica inizia la sua rincorsa fino al 15 pari. La squadra di casa prova mettere più punti tra lei e le avversarie (19-16). Vigevano però non molla e si riporta in parità prima sul 20 pari, poi sul 21 pari. Acrobatica riesce a riportarsi avanti sul 23-21, ma Florens recupera ancora fino al 23 pari. Mirabelli regala il primo match ball e poi il muro consegna la vittoria ad Alessandria che conquista così anche la testa della classifica.

Alessandria Volley – Florens 3-0 (25-22/25-22/ 25-23)

Alessandria Volley: 8 Ponzano, 17 Cattozzo, 9 R.Marku, 4 E.Marku, 10 Gatti, 11 Giacomin, 14 Dametto, 18 Furegato, 6 Mirabelli, 12 Fracchia, 16 Soriani, 3 Ferrari, 5 Cazzullo. All. Ruscigni.

Florens Volley: 8 Ottolina, 15 Gulli, 7 Kovacova, 1 Cozzi, 4 Soffiato, 6 Boccia, 13 Valli, 3 Rossi, 5 Chittoglio, 16 Armondi, 11 Colombo, 18 De Florio. All. Colombo.