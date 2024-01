Prima di tentare di togliersi la vita chiama l’amico Carabiniere che si precipita e salva l’aspirante suicida

Vercelli – Venerdì mattina i Carabinieri hanno salvato in extremis una persona di 52 anni che si era impiccata a una trave del tetto. È successo in un paese del vercellese. Prima di impiccarsi la vittima aveva inviato un messaggio Whatsapp sul cellulare del comandante dei Carabinieri di Vercelli Pasqualino Putzolu (nella foto tratta da Vercelli Notizie). La persona che ha tentato di togliersi la vita ha scritto solo a lui, quel Carabiniere che conosce da tanti anni. A lui ha affidato il testo che raccontava le motivazioni del gesto che si apprestava a compiere in un momento disperato. Non ha chiamato un numero di emergenza dove possono rispondere operatori preparati, ma alla fine voci sconosciute. Ha scelto quel carabiniere della vecchia scuola, che negli anni ha instaurato con tutti un rapporto diretto. Putzolu si è precipitato con un collega dopo avere allertato anche una squadra dei Carabinieri del posto. Sono arrivati quando l’aspirante suicida (pare sia una donna, ma sulla vicenda c’è un comprensibile riserbo) pur rantolante era ancora in vita. Immediate le operazioni di soccorso e la chiamata dell’ambulanza del 118. Il cuore batteva ancora e la squadra del 118 ha pensato al ricovero immediato all’ospedale di Vercelli. Ora sta meglio e non è in pericolo di vita.