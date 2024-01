Morta una donna di 63 anni in un frontale a Pecetto di Valenza

Pecetto di Valenza – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento oggi pomeriggio lungo la provinciale 78 tra Bassignana e Valenza. Due auto si sono scontrate frontalmente finendo in un campo a bordo strada. A causa del tremendo impatto la donna al volante di una delle due auto – un’Alfa Romeo Giulietta – 63 anni residente a Santena (TO), ha perso la vita all’arrivo dell’ambulanza del 118. Praticamente illeso l’uomo al volante dell’altra auto coinvolta, una Porsche. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e una pattuglia della Polizia Stradale.