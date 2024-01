Sette intossicati dal monossido di carbonio finiscono all’ospedale

Spinetta Marengo (Alessandria) – Sette persone sono risultate intossicate dal monossido di carbonio sprigionato da una caldaia in una palazzina in Via Genova dopo il passaggio a livello in direzione Litta Parodi. Verso l’una e mezza di notte hanno iniziato ad accusare malori per cui hanno chiamato il 118. Sul posto, insieme a due ambulanze del 118 insieme ai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile. Due di loro sono state trasferite alla casa di cura di Fara Novarese dove sono state sottoposte al trattamento in camera iperbarica.