Ex Ilva: lo Stato c’è, possibile l’intervento delle acciaierie private italiane per salvare il gruppo

Roma – Ieri pomeriggio il governo ha approvato un decreto legge che rafforza, in caso di ricorso all’amministrazione straordinaria, le misure già presenti per tutelare la continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi. Inoltre sono stati congelati i fondi accantonati per i giudizi pendenti che dovranno essere messi su un conto vincolato legato all’autorizzazione del tribunale. È anche prevista la cassa integrazione straordinaria durante l’eventuale commissariamento. Non basta perché la proposta avanzata di cedere tutte le proprie azioni rimanenti non avrebbe incontrato l’approvazione di Invitalia, che si è detta da sempre disponibile a sostenere la società, accusando Mittal “di essersi sempre rifiutata di partecipare al sostegno del Piano industriale approvato in assemblea anche con il proprio voto favorevole”. L’incontro con i sindacati è fissato per domani, giovedì 18 gennaio, alle 15, “per proseguire il confronto avviato da tempo sul futuro dell’acciaio in Italia”. Intanto Antonio Gozzi, presidente del Gruppo Duferco e di Federacciai, ha espresso nuovamente la posizione della federazione delle imprese siderurgiche italiane indicando l’acciaieria cremonese Arvedi come possibile partner.