Alessandria – È di un ferito grave il bilancio d’un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in Corso Carlo Marx. Una donna di 80 anni è stata investita all’altezza dell’incrocio con Via Simonini ed è stata portata in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Insieme al personale del 118 è intervenuta anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne la responsabilità.