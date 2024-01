Calcio Serie D – Secca sconfitta dei Leoncelli a Chieri

Chieri – Settima sconfitta stagionale per il Derthona. Nel turno infrasettimanale di Serie D i Bianconeri hanno perso 2-0 in trasferta contro il Chieri. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche i ragazzi di mister Daidola restano in vantaggio di un uomo dopo l’espulsione di Da Silva al 65^ ma non la sfruttano: Manasiev colpisce la traversa e, pochi minuti dopo, i torinesi passano addirittura in vantaggio pochi minuti dopo con Vono. La reazione tortonese c’è ma, purtroppo, non si concretizza e allo scadere arriva il raddoppio del Chieri con Xavier.

Chieri – Derthona 2-0

Chieri: Virano, Moretti, Da Silva, Noia, Diop, Vino, Bacchin, Mammarella, Marianeschi, Gasparoni. All. Nisticò.

Derthona: Sattanino, Lacava, Karkalis, Rossi, Toniato, Tambussi, Saccà, Marchetti, Tiganj, Manasiev, Amaradio. A disp. Ciquera, Daffonchio, Voltaggio, Dall’Olio, Aiachini, Schirone, Robotti, Gueye. All. Daidola

Gol: 25’ st Vono, 43’ Massaro