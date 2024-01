Da Forza Italia Alessandria – Congresso Provinciale

Domenica 21 Gennaio avrà luogo (Ore 09:30 – Hotel Al Mulino – Località San Michele, Via Casale 44, Alessandria)

il Congresso Provinciale di Forza Italia è uno degli eventi sul territorio che fa parte della stagione dei Congressi che si stanno celebrando in tutto il paese dopo la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

Ritengo che questo sia un momento sentito politicamente e da tempo auspicato da tutti gli iscritti e simpatizzanti di Forza Italia in cui saremo impegnati, in un percorso riformatore, a eleggere il Coordinatore Provinciale che avrà il compito e la responsabilità di portare avanti in Provincia l’azione politica tracciata dal suo fondatore Silvio Berlusconi, come forza politica liberale, democratica attenta ai valori cristiani, ed europeista.

I lavori saranno aperti da Ugo Cavallera con la presenza di ospiti d’eccezione quali il Ministro e Coordinatore Regionale Paolo Zangrillo molto attento al panorama politico della Provincia di Alessandria, il Presidente della Regione Alberto Ciro, Senatori e Deputati di Forza Italia, i Coordinatori cittadini dei centri Zona e dei movimenti dei giovani, seniores e “Azzurro Donna”.

Il congresso sarà presieduto dall’On. Alessandro Cattaneo.

Il Coordinatore

Giuseppe Rapisarda