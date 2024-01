Da Lega Novi – Sulla “querelle acqua” Muliere e Bertoli “cantano all’unisono”

Ma perchè prendere in giro i cittadini? I commenti del Sindaco Muliere e di Bertoli sulla sentenza riguardante la diatriba tra Amag Reti Idriche e Comuni Riuniti Belforte contro Gestione Acqua sono ai limiti della decenza. Entrambi, allineati, provano a trasformare una clamorosa sconfitta in una vittoria mancata. Lo ripetiamo ancora una volta: non esiste nessuna perequazione, Gestione Acqua non vanta nessun credito, l’unica cosa che conta è la gestione della risorsa idrica come bene pubblico di tutti i cittadini. Ciò che è stato decretato è chiarissimo. Capiamo che possa non piacere a chi per anni ha ripetuto ‘a pappagallo’ che Amag Reti Idriche e comuni riuniti Belforte dovevano milionate di euro a Gestione Acqua. Desta molto sospetto peraltro il fatto che si continui a ragionare in maniera privatistica di un bene pubblico. Ci teniamo a ricordare come questo tema sia stato utilizzato per creare destabilizzazione politica contro la Lega. Le dichiarazioni del Consigliere di Fratelli d’Italia Marco Bertoli completamente allineate a quelle di Muliere sono ‘la cartina tornasole’ della situazione politica novese degli ultimi due anni. Parole di chi evidentemente nemmeno ha letto la sentenza, e forse si è fatto suggerire da qualche ex Dirigente di ACOS che ha sempre sostenuto la “teoria” della perequazione. Chi ha remato contro la Giunta Cabella e continua a remare per favorire la Sinistra in Città si palesa ancora una volta. Ci aspettiamo una forte presa di posizione da parte dei vertici di un Partito che aspira ad essere la guida della coalizione di Centro Destra, ma che a Novi è quasi sempre allineato con Rocchino Muliere. Le dichiarazioni di Muliere e Bertoli, tra le altre cose, sono molto confuse, parlano di possibile accordo tra le società, ma annunciano entrambi anche un ricorso. Dove vorranno andare? Starà nascendo una nuova alleanza, ormai alla luce del sole? Probabilmente le idee non sono chiare, non hanno un progetto sulla gestione delle reti idriche e dell’acqua. Per ora si preoccupino di pagare quasi 50.000 euro di spese legali, purtroppo con i soldi dei cittadini. Noi della Lega abbiamo le idee molto chiare: acqua bene pubblico di tutti i cittadini.

Gruppo Lega – Lavoriamo per Novi