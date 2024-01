Pallacanestro Serie B – il Gulliver si riscatta con l’Oleggio

Oleggio –Torna subito al successo il Gulliver Supermercati Derthona Tortona nel campionato di Serie B Interregionale. Dopo il ko casalingo nel derby provinciale con la Junior Libertas Casale, la giovane squadra bianconera espugna il palasport di Boffalora Sopra Ticino (MI) battendo allo sprint i padroni di casa del Magic Oleggio Basket per 68-67, bissando la vittoria dell’andata nel turno infrasettimanale della diciassettesima giornata della Division A Conference Nord-Ovest della quarta serie nazionale. Col decimo successo in 17 gare rafforza la posizione in classifica all’interno della zona Play-In Gold riagguantando al terzo posto la Junior Libertas Casale in attesa della sfida casalinga odierna dei casalesi contro il Campus Varese e staccando l’ex-coinquilina 7 Laghi Gazzada, battuta sul parquet della capolista Saronno. Domani, venerdì 19, sarà già prossimo turno: alle ore 20:45 al PalaCamagna atteso l’arrivo di Collegno Basket.

Oleggio Magic Basket – Supermercati Gulliver Derthona Tortona 67-68 (19-17, 37-45, 50-52)

Oleggio: Perez 22, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca, Pilotti 5, Sampieri 2, Borsani 11, Sablich 8, Temporali, Colombo 10, Jovanovic 9, Ianelli. All. Nalon.

Derthona: Baldi 8, Farias (4 ast), Bresciani ne, Tambwe 14 (6/9 al tiro, 10 rb, 3 rec), Errica 17 (4 ast), Diodati 7 (3 rec), Fonio Fracchia ne, W. Bellinaso, Moro ne, Conte 15 (8 rb, 4 ast), Josovic 7. All. Ansaloni.

Arbitri: Mamone di Novara e Mainetti di Daverio (VA).