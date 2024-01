Camion di traverso blocca l’autostrada: sette chilometri di coda

Ovada – Poco prima delle nove di stamane un Camion è uscito dalla carreggiata e ha bloccato il traffico sulla A26 (Genova-Gravellona Toce) generando una coda di oltre sette chilometri. Secondo i primi accertamenti da parte di Polstrada giunta sul posto l’incidente è stato causato da un’errata manovra del camionista che ha perso il controllo del pesaante mezzo. L’incidente si è verificato tra Ovada e Masone, all’altezza dell’area di servizio Stura, in direzione Gravellona Toce. Non si registrano feriti. Sul posto il Personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia Stradale e un’ambulanza del 118.