Serravalle Scrivia –Traffico bloccato e pesanti disagi stamane sull’Autostrada A7 Genova – Milano, in direzione nord, a causa di un incidente avvenuto a Isola del Cantone, tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera. Sul posto i Vigili del Fuoco, una pattuglia di Polstrada e un’ambulanza del 118. Per fortuna non ci sono feriti.