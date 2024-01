Pallacanestro Serie B – Inizia male il 2024 la Junior che cede al Varese

Casale Monferrato – Non trova la vittoria la Junior Casale che nella prima casalinga del 2024 cede il passo a Campus Varese 65-69: ancora out per i Rossoblù, Formenti, mentre nelle file di Varese grande differenza è stata fatta dalla presenza di Okeke sotto le plance. Nel primo quarto si gioca punto a punto con Casale che sembra allungare ma Varese accorcia: finisce 21-19. Inizio secondo quarto sprintoso per Varese che allunga inizialmente. Dopo il time-out i Rossoblù escono allo scoperto e vanno all’intervallo sul punteggio di: 39-35. Alla ripresa Varese si rifà sotto e Casale recupera con due tiri da tre di Dimitrov e Rosso.

Junior Casale – Campus Varese: 65-69 (21-19; 39-35; 52-57)

Junior Casale: Giacomelli 6, De Ros 8, Perego NE, Sirchia 21, Avonto 5, Raiteri 5, Dimitrov 5, Milano NE, Boeri 7, Minelle NE, Galluzzo, Rosso 8. All. Arioli

Campus Varese: Kouassi 8, Bottelli 8, Tapparo 2, Villa, Nart, Golino NE, Bortoli NE, Carità 3, Blair 15, Assui 15, Mana NE, O