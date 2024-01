Solvay ancora alla sbarra per disastro ambientale colposo

Alessandria (Max Corradi) – L’udienza preliminare in tribunale che vedrà alla sbarra la Solvay si Spinetta si terrà il prossimo 4 marzo davanti al Gup Andrea Perelli. L’azienda deve rispondere di disastro ambientale colposo, procuratore capo Enrico Cieri, sostituta Eleonora Guerra, per i quali si tratterebbe di omissioni colpose che avrebbero aggravato una già sensibile situazione ambientale. Fatti contestati a partire dal dicembre 2015. Sono ben 57 i residenti di Spinetta parti offese, oltre al WWF (tutti rappresentati dagli avvocati Vittorio Spallasso e Laura Pianezza), al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Piemonte, all’Anpana, a Legambiente circolo Ovadese -Valle Orba e Stura. L’inchiesta per le indagini preliminari contesta a Stefano Bigini, 62 anni (dal 2008 e fino al dicembre 2018 direttore di stabilimento), e ad Andrea Diotto, 47 anni (dal 1° gennaio 2013 direttore dell’Unità di produzione fluidi e dal 1° settembre 2018 direttore di stabilimento fino all’ottobre 2023), un’ipotesi di disastro ambientale colposo. Ma secondo i giudici alessandrini l’inquinamento sarebbe continuato in quanto quelli della Solvay avrebbero omesso di provvedere al più efficace risanamento del sito e al più sicuro contenimento del rilascio dei contaminanti sia nella falda sotto lo stabilimento che a valle. Per Arpa ci sarebbe una costante presenza di inquinanti riferibili alle produzioni di Solvay (si parla di Pfas tra i quali il cC6O4). Nell’aria Arpa ha trovato la presenza di cloroformio e tetracloruro di carbonio in quantità prossime al limite di quantificazione di Tetracloroetilene (in particolare nei punti esterno allo stabilimento), anche dentro alcune case della zona.