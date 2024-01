Il leitmotiv è la sconfitta e i Grigi discendono agli inferi

Padova (Padova 1 – Alessandra 0) – Il Padova, secondo in classifica con 44 punti, tenterà oggi di insidiare la capolista Mantova approfittando dell’incrocio con la cenerentola Alessandria (13 punti). Se per i patavini di Torrente oggi la vittoria è d’obbligo per Banchini valgono oro due risultati su tre. Il Padova arriva a questo match dopo aver perso senza discussioni (0-5) contro la capolista due turni orsono, aver ingaggiato sul mercato la punta Zamparo (con Crisetig) e aver gestito a fatica la polemica innescata da Raiola il quale ha fatto sapere di voler portare il suo assistito Donnarumma (fratello del più noto Gigio del PSG), stimato portiere e capitano dei biancoscudati, alla Spal. Il capitano ha ribadito di non voler lasciare i suoi compagni almeno fino alla scadenza del prossimo giugno del contratto che lo lega al club ma il caso ha tenuto banco durante la settimana. In casa mandrogna le cose non vanno certo meglio vista la recente sconfitta casalinga subita in casa contro la Virtus Verona, la difficoltà a fare mercato per i blocchi imposti dalla Lega mentre rimangono i problemi di natura tecnica e tattica che il ritorno di Banchini non ha ancora risolto, rispetto alle aspettative che nell’ambiente davano come facilmente superabili, chissà perché. 3-5-2 per Torrente e un modulo che gli somiglierà molto per i Grigi. Cambia completamente invece il tema tattico del match rispetto al precedente visto con la Virtus perché stavolta ben difficilmente i Grigi si troveranno di fronte un collettivo che si difenderà basso, non si disunirà e attaccherà con lunghi lanci dalle retrovie per non scoprirsi. Stasera il Padova è chiamato ad attaccare in forze, scoprirsi, aggredirà tenendo il baricentro alto e lasciando il vuoto tra il portiere e la terza linea. Purtroppo però, se vediamo la qualità, l’età e la consistenza delle punte di Banchini, la vedo dura approfittarne facendo gol al Padova su azione manovrata, a meno che non si capitalizzi un calcio piazzato, una giocata estemporanea, un regalo post natalizio dell’avversario oppure un inserimento vincente di un centrocampista in seconda battuta: staremo a vedere.

La partita

1° tempo – I Grigi, con Nunzella e Mastalli dal 1’. In panchina si accomodano i due nuovi arrivi, il difensore spagnolo Soler e il centrocampista argentino Femia, per il resto tutto come previsto (o quasi). Torrente invece lascia in panca i due nuovi arrivati mentre rientrano Dezi e Radrezza a centrocampo e si spariglia gli uomini sulle fasce. Partiti. Neanche il tempo di piazzarsi in campo e il Padova è già in vantaggio: punizione dai 25 metri calciata da Redrezza nel mucchio, palla rinviata dalla difesa mandrogna ma sulla seconda palla ci arriva per primo Liguori (ma va?) che, da fuori area di sinistro, trova il pertugio con un fendente basso e segna con Liverani che può solo guardare la palla insaccarsi: al 2’ quindi 1-0 e palla al centro. Che l’impresa per i Grigi fosse oggi proibitiva già si sapeva, adesso mettici pure questo carico da 11 a freddo e un brivido corre sulla schiena perché questo è un pomeriggio che potrebbe trasformarsi in un dramma sportivo per noi. Tra l’altro saltano pure tutte le strategie studiate da Banchini per affrontare con qualche speranziella la vicecapolista contando sul fatto che i veneti in casa non hanno altra scelta se non quella di vincere. Vedremo se Torrente si addormenta in panchina e decide di non cambiare nulla rispetto al fischio d’inizio oppure se decide di far cambiare atteggiamento ai suoi, perché lo scoglio per le favorite, in partite come questa, è proprio quello di sbloccare il risultato. Al quarto d’ora di gioco, a ben vedere, il Padova tende a gestire la palla nella metà campo ospite ma la sua ultima linea di difesa non segue in avanti i centrocampisti allungando di fatto la squadra ma togliendo spazi aperti agli attaccanti avversari, rifugiandosi in un comodo controllo individuale delle punte avversarie. Alla mezzora il Padova comincia a sfruttare i lanci lunghi dalla difesa per raggiungere i suoi attaccanti, innescandoli ma senza accompagnarli con la manovra per non rischiare di subire ripartenze poco gradite. Sostanzialmente in 45’ di gioco, oltre il gol visto al 2’, non è successo nulla e la palla passa da un contendente all’altro ma sempre a distanza di sicurezza dai rispettivi portieri. La partita si trascina stancamente senza sussulti verso il riposo con il Padova ancora convalescente che non intende rischiare, forte dell’esiguo vantaggio trovato in apertura, mentre i Grigi, anche grazie a una coppia d’attacco improbabile senza peso né inventiva, non sembrano avere altre frecce al proprio arco.

2° Tempo – Inizia la ripresa. Ci si trascina fino all’ora di gioco utilizzando il copione della prima parte di partita poi Banchini ne cambia due al 60’ e mette l ‘esordiente Femia a far coppia con Gazoul mentre Ercolani va a fare il difensore centrale consentendo a Ciancio di alzarsi a fare il 5° rilevando Pellegrini nel ruolo. Paratona di Liverani al 75’. I Grigi protesi in avanti sono graziati al 83’ da un contropiede subito in inferiorità numerica mentre la squadra si è sistemata con il 4-4-2. Ma ormai è stato tutto scritto 88’ di gioco fa.

Conclusioni – Anche stasera è stato dimostrato che nel calcio gli episodi pesano come macigni e quando, come nel caso di questa Alessandria, non hai forza, talento e spinta per ribaltare le situazioni negative ti aspettano partite segnate come queste per noi impossibili da raddrizzare.

Le Pagelle dei Grigi (3-5-2)

Liverani 6,5 (nella foto) – Incolpevole sul gol subito a freddo. Bravo invece su Bertolussi al 21’. Paratona al 75’ con deviazione bassa su zuccata in mischia.

Ciancio 5,5 – Dare un giudizio tecnico sul primo tempo dei giocatori mandrogni oggi è quanto mai difficile, oserei dire inutile. Ognuno dei nostri non ha commesso errori marchiani ma non pare avere la forza e la destrezza per trovare un colpo o una giocata capace di sparigliare. Dal 60’ si piazza 5° a destra rilevando Pellegrini nel ruolo e lasciando a Rota l’incombenza di fare il braccetto di destra.

Rota 5,5 – Idem. Positivo, come sempre, nella ripresa.

Cusumano 5,5 – Idem. Non cede di un centimetro.

Pellegrini 5,5 – Idem. Sostituito all’ora di gioco nel ruolo da Ciancio.

Ercolani (64’) sv – Entra nei tre difensori centrali per consentire a Ciancio di avanzare a centrocampo.

Mastalli 5 – Idem. Se non è zuppa…

Soler (85’) sv – Esordio anche per lo spagnolo e si piazza da mediano davanti alla difesa in tandem con Nichetti.

Nichetti 5 – Idem. Nei secondi 45’ senza infamia e senza lode.

Foresta 5 – Idem. Anche nella ripresa impalpabile.

Rossi (78’) sv.

Nunzella 5 – Idem. Nella ripresa è favorito da un ritmo tipico delle esibizioni e indovina due cross interessanti. Prima e dopo poca roba.

Sepe (85’) sv.

Gazoul 4,5 – Se questo pistolotto vale per tutti non vale invece per lui perché è il giocatore con le caratteristiche tipiche per inventare un colpo o una giocata fuori dalle righe e, almeno nella prima ora di gioco, perde palloni su palloni, si va a cercare gli imbuti più improbabili in cui cacciarsi con la testa nel sacco.

Mangni 5 – Idem. Lui, tra l’altro, sarebbe il tipico contropiedista che ha bisogno praterie davanti a sé ma, da come si è messa la partita, quella è una fattispecie che non è prevista stasera con un match pesantemente condizionato dal gol del vantaggio interno arrivato dopo soli 2’.

Femia (64’) sv – Esordio assoluto per l’argentino appena ingaggiato. Si distingue a prima vista per il tocco delicato e sapiente tipico di un piede educato.