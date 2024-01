Il libro su Luigi Tenco scritto dal casalese Enrico Deregibus uscirà il 23 gennaio

Casale Monferrato – Il casalese Enrico Deregibus ospite venerdì 19 gennaio a Tv7, lo storico settimanale di approfondimento del Tg1, ha parlato del suo libro su Luigi Tenco, il cantautore nato a Cassine ma ricaldonese di adozione. Il libro si intitola “Luigi Tenco. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste”, realizzato con Enrico de Angelis edito da il Saggiatore. Raccoglie in 440 pagine le parole scritte e pronunciate nel corso della sua esistenza da Luigi Tenco, anche lui monferrino, dal momento che era nato a Cassine e vissuto a Ricaldone, Comune che gli ha dedicato un museo. Enrico Deregibus è nato a Balzola e vive a Roma. È giornalista e direttore artistico di vari eventi musicali e culturali in tutta Italia. È direttore artistico del “Pem Festival – Parole e musica in Monferrato”, che si svolge in molti comuni del territorio, e lo è stato dell’Isola in collina di Ricaldone, il paese di Tenco. Per molti anni è stato inoltre consulente e ufficio stampa del Premio Tenco, mentre nel 2017 ha realizzato un omaggio a Luigi Tenco con eventi in contemporanea in più di 30 località.