Il Padova segna subito e chiude la pratica battendo l’Alessandria

Padova (Padova 1 – Alessandria 0) – I Veneti si assicurano la vittoria con un gol segnato dopo appena 2 minuti di gioco e torna al successo dopo due partite. I Grigi giochicciano e vanno anche vicini al gol al 17’ con Nunzella che lancia Doudou Mangni, ma l’attaccante dei Grigi non aggancia di pochissimo la sfera. Al 20′ doppia occasione per il Padova: destro di Bortolussi dal limite, respinge con i pugni Liverani, palla che ritorna sui piedi del numero 20 dei Biancoscudati che di prima intenzione, tenta nuovamente la conclusione, ribattuta però dalla schiena di Cusumano. Nel finale il Padova potrebbe raddoppiare, ma Varas non riesce a servire Zamparo solo in area.

Padova – Alessandria 1-0

Padova (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Kirwan, Dezi (Fusi 9′ st), Radrezza (Crisetig 28′ st), Varas, Villa (Favale 31′ pt); Liguori (Palombi 28′ st), Bortolussi (Zamparo 9′ st). All. Torrente.

Alessandria (3-5-2): Liverani, Ciancio, Rota, Cusumano; Pellegrini (Ercolani 20′ st), Foresta (Rossi 33′ st), Nichetti, Mastalli (Sepe 40 ‘ st), Nunzella (Soler 40′ st); Mangni (Femia 20’ st), Gazoul. All. Banchini.

Gol: Liguori 2′ pt.

Arbitro: Ravera.

Ammoniti: Dezi, Foresta.

Recuperi: 2+4.

Foto tratta da La Stampa