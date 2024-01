Pallacanestro Serie B – Gulliver Derthona non lascia scampo al Collegno

Tortona – La settimana perfetta dei ragazzi del coach Luca Ansaloni. Tre partite tra U19 Eccellenza e Serie B Interregionale e altrettante vittorie, l’ultima ottenuta venerdì sera nel campionato senior nel proprio PalaCamagna di Tortona, bissando il blitz di due giorni prima in casa di Magic Oleggio Basket e quello di lunedì sul parquet del Basket Torino nel torneo giovanile. A cadere stavolta sotto i colpi della giovane squadra del Gulliver Supermercati Derthona è Collegno Basket, battuto 81-72 nella 18a giornata della Division A Conference Nord-Ovest della quarta serie nazionale. Un ruolino che rende sempre più solida la posizione del Derthona dentro la zona più nobile dei playoff, il Play-In Gold, grazie all’attuale terzo posto solitario con 22 punti, a +4 (ma con una gara in più rispetto alle avversarie) sul quinto posto che significa Play-In Silver, il tutto a quattro turni dal termine della fase regolare, tre dei quali da giocare in trasferta. A partire dal prossimo, in programma sul parquet della vice capolista Riso Scotti Pavia sabato 27 gennaio alle ore 21:00 al PalaTreves pavese.

Gulliver Supermercati Derthona Tortona – Collegno Basket 81-72 (20-15, 42-34, 65-54)

Derthona: Baldi 21, Farias 3, Tambwe 14 (7/9 al tiro, 10 rb, 23 val), Korlatovic 2, Diodati 7, W. Bellinaso, Moro, Fonio Fracchia ne, Conte 28 (8/10 ai liberi, 7 falli sub), Josovic 6 (11 rb). All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Censurini.

Collegno: Vignoli ne, Bollito, Borgialli 7, Milone 4, Tarditi 7, Framarin 4, Elkazevic ne, Fracasso 14, Tiagande Tio 31, Porcella 1, Lo Buono, Diakhate 4. All. Comazzi.

Arbitri: Invernizzi di Dorno e Orlandi di Broni.