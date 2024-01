Pallavolo Femminile Serie B2 – L’Alessandria vince ancora ed è Campione d’Inverno

Gorla – Ultima gara del girone d’andata per le ragazze di Coach Ruscigni a Gorla. Vittoria meritata per 3-0, con i parziali di 25-17; 25-23 e 25-21, che vale il titolo di campione d’inverno per Acrobatica: 34 punti, +3 su Florens Vigevano che ha superato Albisola solo al tie-break (3-2). Il primato in classifica al termine del girone di andata consente ad Acrobatica di partecipare alla Coppa Italia di Serie B2. Restiamo in attesa di conoscere l’avversario e le date delle gare.

Primo set che parte con Alessandria in vantaggio di un paio di punti e riesce via via a incrementare fino a +8 (17-9). Le ospiti tengono in mano il pallino della gara e il vantaggio rimane pressoché invariato fino alla chiusura del set sul 25-17.

Secondo set che inizia con una sostanziale parità fino al 9-9. Acrobatica cerca di allungare e ci riesce prima sul 12-9 e poi sul 15-12. Gorla però non ci sta e riesce a recuperare il gap fino al pareggio (16 pari) e si porta addirittura a +2 di vantaggio (17-19). Le alessandrine riescono però a riprendere le padrone di casa sul 19 pari e ad andare in vantaggio di tre punti (24-21). Gorla tenta ancora il recupero fino al 24-23, ma poi Soriani e compagne chiudono la seconda frazione sul 25-23.

Anche la terza frazione si apre con un equilibrio che si protrae fino all’8 pari. Acrobatica spinge sull’acceleratore e mette 3 punti tra sé e le lombarde (12-9). Il vantaggio aumenta fino al +4 (19-15). Gorla prova ancora a recuperare il distacco fino al -1 (20-19). Alessandria però allunga nuovamente fino al 24-20 e chiude set e match sul 25-21.