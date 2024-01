Tolta la pianta della città messa al contrario: “Noeuve” non finisce di stupirci!

Novi Ligure (Franco Traverso) – E rieccoci a parlare di quella città sfortunata che è Novi Ligure, amministrata da un gruppo di incapaci che non ne azzeccato una. Stavolta parliamo della cartina topografica (la pianta) del centro storico della città (nella foto sopra) che, fino a ieri, per chi entrava in Via Girardengo dalla parte di Porta Pozzolo (che è la “porta” del centro storico) se la trovava in bella mostra, piazzata al contrario in una bacheca, a oltre due metri d’altezza, sotto l’orologio. Al contrario perché il parco castello (in verde) è posizionato in basso a destra, come se fosse lì, e invece è dalla parte opposta e dovrebbe essere in alto a sinistra. L’eventuale turista in questo modo restava disorientato e credeva di avere sbagliato città. In Comune se ne sono accorti – come al solito a scoppio ritardato – e, come si vede nella foto a lato, stamane hanno rimosso la piantina “rovesciata” costata 1.500 euro e montata dal fratello del consigliere comunale Alessandro Reale della lista “Venti per Novi” che appoggia la Giunta, che è anche vicepresidente del consiglio comunale. Non c’è niente da fare: a Novi passano da una figuraccia all’altra.