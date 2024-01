Girava libero ma doveva stare “in collegio”: riarrestato

Alessandria – Si era trasferito da Rimini a Felizzano l’uomo che nei giorni scorsi è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile in quanto destinatario di un ordine di carcerazione superiore ai dodici anni di carcere, emesso dal Tribunale di Rimini. Si tratta d’un marocchino di trent’anni che, a partire dal 2015, aveva commesso a Rimini numerosi reati, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, furto in abitazione e ricettazione, per cui era stato condannato in via definitiva. Lasciata la provincia di Rimini nel 2020, s’era trasferito tra le province di Torino, Asti e Alessandria, con spostamenti che si erano sempre caratterizzati da denunce e arresti. Fino all’arrivo dell’ordine di carcerazione emesso in conseguenza dell’unificazione delle pene.