Stefano Tacconi dice “Grazie” ad Alessandria e al suo ospedale che gli ha salvato la vita

Alessandria – Stefano Tacconi, indimenticato portiere di Juve e Nazionale negli anni 80-90 del secolo scorso, colpito nell’aprile 2022 durante una manifestazione ad Asti da un’ischemia cerebrale, operato dal dottor Andrea Barbanera primario del reparto di neurochirurgia e dalla sua squadra, è tornato ad Alessandria per ringraziare i medici che gli hanno salvato la vita. In seguito affrontò un primo periodo di riabilitazione al centro Borsalino di Alessandria. Quindi ha affrontato un percorso di riabilitazione in una struttura specializzata a San Giovanni Rotondo, da cui è stato dimesso nell’ottobre 2023. Accompagnato dal figlio Andrea, ha incontrato il dottor Andrea Barbanera e i suoi collaboratori coi quali si è creato un legame molto profondo.

Nella foto: Andrea Barbanera, Stefano Tacconi e il figlio Andrea (foto tratta dal profilo Instagram di Andrea Tacconi)