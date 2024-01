Valenza nel mondo in cerca di materie prime per i suoi gioielli

Valenza – Dopo l’esperienza di sei anni fa in Uzbekistan (Centro Asia), dove si trova la più grande miniera d’oro del mondo, ora quelli di Valenza puntano sul Kazakistan (sempre Centro Asia) dove s’è recato il consigliere comunale Daniele Boccardi (nella foto) come ambasciatore, al fine di dare vita a un gemellaggio con la capitale Astana. Anche in Kazakistan ci sono molte miniere d’oro, di uranio e terre rare. Continua così la collaborazione della Città dell’Oro coi Paesi centro asiatici ricchi di materie prime per l’industria orafa e del gioiello.