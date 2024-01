Aveva rapinato una donna davanti al supermercato: identificato e arrestato

Ozzano Monferrato – È stato identificato e arrestato l’uomo che il 9 gennaio scorso aveva derubato della spesa e del portafoglio una donna di settant’anni all’uscita d’un supermercato. Scattavano le indagini e i Carabinieri lo identificavano grazie ai sistemi di videosorveglianza che lo ritraevano, mentre avevano continuato a sorvegliare l’area con pattuglie e personale in borghese, sicuri che il malfattore potesse tornare sul luogo del reato per compiere altri furti. Infatti Mercoledì 17 gennaio scorso gli uomini della Benemerita lo notavano mentre stava passeggiando proprio nei pressi del supermercato teatro della sua precedente rapina. Non ha avuto il tempo per scappare, la pattuglia l’ha raggiunto e fermato. Si tratta di un uomo di 34 anni che deve rispondere del reato di furto con destrezza.