È di Tortona la prima fabbrica italiana di droni ultrasonici, mentre l’aeroporto di Novi potrebbe essere la base di decollo e atterraggio droni

Tortona – Torino-Milano in 10 minuti, grazie a un velivolo a propulsione elettrica, ad altissime prestazioni e senza pilota (drone) realizzato dalla startup di Fabio Angeleri. Saranno possibili consegne a domicilio a 600 chilometri orari, mentre in questi giorni proprio a Tortona è pronto al decollo il primo prototipo Vtol, un drone ultra veloce in grado di coprire il percorso Torino-Milano in 10 minuti. Vtol, se supererà tutti i test, entrerà in produzione nei prossimi mesi. Secondo attendibili indiscrezioni, la base principale di decollo e atterraggio dei droni sarà l’aeroporto Mossi di Novi Ligure, uno dei tre aeroporti piemontesi riconosciuti da Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che il nostro direttore Andrea Guenna, quando era consigliere comunale del Pli a Novi Ligure, quasi 35 anni fa, voleva rilanciare, insieme alla realizzazione della tangenziale Ovest (la Tangenzialina) di cui si parla sempre senza concludere niente.