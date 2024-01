Ridotta la pena all’assassino di Faravelli ucciso all’Hotel Londra

Torino – La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha ridotto di 8 mesi la pena di 16 anni di carcere a Giuseppe Aiello Proietto (foto sopra), 47 anni, di Ovada, già condannato in primo grado per aver aggredito e ucciso Alberto Faravelli (foto a lato), il portiere di notte dell’Hotel Londra. Ora Proietto deve scontare 15 anni e 4 mesi. Nella condanna di primo grado si legge che l’assassino aveva agito con vizio parziale di mente dovuto a uso prolungato di stupefacenti per cui ha ucciso Faravelli nella hall dell’albergo senza apparente motivo e ciò comporta l’esclusione della contestata circostanza aggravante dell’avere agito per futili motivi. Secondo la ricostruzione dei fatti, il pomeriggio antecedente Proietto era sceso dal treno sbagliato perché doveva recarsi a Monza, per cui si è fermato ad Alessandria prendendo una camera all’Hotel Londra che è proprio davanti alla stazione ferroviaria. Non conosceva la vittima che, durante la notte, a causa di un alterco, colpì prima a mani nude al volto poi, con una statuetta in legno trovata su uno scaffale della libreria all’interno della hall, lo colpì alla nuca. Quindi, quando Faravelli era stramazzato a terra, gli aveva lanciato sulla testa un vaso in ceramica dandogli il “colpo di grazia”.