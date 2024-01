Arrestato spacciatore albanese

Alessandria – Un albanese è stato arrestato dagli agenti della Questura che l’hanno trovato in possesso di circa un chilo tra cocaina e hashish. Dopo che è stato visto uscire da un palazzo, che non è quello dove abita, per buttare nella spazzatura un sacchetto, i poliziotti hanno subito controllato il contenuto e hanno trovato residui del confezionamento di un panetto di stupefacente. Fermavano l’abanese e si recavano a casa sua per la perquisizione domiciliare durante la quale trovavano circa 540 grammi di cocaina e 180 grammi di hashish, oltre a 1.400 euro in contanti provento dello spaccio. Per lo spacciatore albanese sono scattate le manette ed è finito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.