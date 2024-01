Novi Ligure – Verso le dieci di stamane un camion ha preso fuoco in Via Edilio Raggio a poca distanza dalla caserma del Vigili del Fuoco che sono subito intervenuti avendo presto ragione delle fiamme. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Nessun ferito, traffico in tilt per circa un’ora.