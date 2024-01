Gestione acqua: quando uno più uno fa tre

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e stavolta devo occuparmi di acqua, bene primario e vitale per tutti che, dato che ci arriva gratis, dovrebbe costare poco. Nel nostro bel paese le leggi sono tante, anzi troppe, ma per fortuna non è necessario rispettarle sempre, anzi, per qualcuno la prassi è di non rispettarle proprio. Prendiamo, per esempio, la legge che obbliga su un determinato territorio (chiamato ambito) ad avere un solo gestore delle reti idriche, cioè dell’acqua potabile (uno dei più preziosi beni pubblici). Ebbene sul territorio di cui fanno parte i Comuni di Alessandria e di Novi i gestori (detti anche “stipendifici”) sono ben tre. Mi direte: ma come è possibile? Gli è che per eludere la legge si sono inventati una cosiddetta rete d’imprese che altro non è se non un contratto tra soggetti distinti e distanti. Tanto distanti che non si capiscono e non si parlano per cui, come noto, due dei tre sono finiti in tribunale: Amag di Alessandria e Acos di Novi Ligure. La cosa grave è che con tre gestori le tariffe non sono uguali per tutti gli utenti del territorio e il litigio, guarda caso, è proprio sulla compensazione delle diverse zone con tariffe molto differenti. Cosa aspettano l’Antitrust e l’Anac (organismi nazionali di controllo) a intervenire?

E io pago.