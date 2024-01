Gli trovano addosso della droga, ma lui risponde: l’ho trovata nel  bosco

Alessandria – Aveva addosso circa 30 grammi di hashish ed è stato fermato dai Carabinieri che si erano accorti di lui nei giorni scorsi mentre era in Piazza della Libertà dove si aggirava in modo strano. Si tratta di un barbone di 33 anni che ha trovato accoglienza nelle strutture della Caritas in città. Secondo la sua confessione avrebbe trovato i panetti in un parcheggio vicino a un boschetto nella zona di Via Milite Ignoto dove gli uomini della Benemerita hanno rinvenuto altri 8 panetti di hashish per un totale complessivo di un chilo di droga. Arrestato e portato davanti al giudice per direttissima ora deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.