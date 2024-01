Raffica di emendamenti presentati dall’opposizione (meno Bertoli) in consiglio comunale a Novi

Novi Ligure – Raffica di emendamenti (52) da parte dell’opposizione di centrodestra in consiglio comunale prevista per lunedì 29 e aggiornata forse a mercoledì 31 gennaio 2024 nella sala conferenze della Biblioteca comunale. Sono stati depositati ieri mattina in Comune. In consiglio si discuterà del documento unico di programmazione (Dup) per il prossimo biennio, il bilancio di previsione, le aliquote dell’Imu e gli oneri di urbanizzazione. Gli emendamenti sono stati presentati da Lega e Forza Italia (Oscar Poletto, Pino Dolcino, Giacomo Perocchio e Maria Rosa Porta) senza l’appoggio di Marco Bertoli di Fratelli d’Italia che, di fatto, appoggia la giunta di centrosinistra (ma la Premier Giorgia Meloni lo sa?).

Foto tratta da “Il Moscone”